SNCF : des trains hybrides dès 2020 et l'objectif zéro émission d'ci 2035

Des trains hybrides en circulation en 2021, en série dès 2022

Le train à hydrogène, un idéal qui doit encore trouver des acteurs pour le financer

Objectif zéro déchet d'ici 2035

La canicule qui frappe la quasi-totalité de la France métropolitaine en cette fin de mois de juin sonne comme un énième rappel à l'ordre et vient surtout renforcer l'urgence d'une prise de conscience des, qui doit être mondiale. Bien que transportant 10 % des voyageurs et des marchandises, la part du ferroviaire ne représente que 1,6 % des consommations d'énergie et 0,6 % des émissions de CO2 sur l'ensemble des modes de transport. Mais laprend sa part de responsabilité en détaillant sa double ambition : «».Pour atteindre uned'ici une quinzaine d'années alors que le nombre de voyageurs et de marchandises devrait croître de plus de 20 % avant 2050, la SNCF se doit de rafraîchir son matériel ferroviaire.Pour cela, la compagnie prévoit de, une fois les phases d'essai validées. La SNCF teste actuellement avec Alstom (en partenariat avec les régions Centre-Val de Loire, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) unqui combine différentes sources d'énergie comme l'alimentation électrique par caténaire, les moteurs thermiques et l'énergie stockée dans les batteries.Concrètement, le train hybride permet. Mieux, il n'émet plus la moindre pollution en zone urbaine puisqu'à l'entrée d'une ville, celui-ci coupe son moteur et bascule sur batterie, en utilisant l'énergie de freinage stockée, puis récupérée. Les batteries sont, elles, sollicitées en complément lors des phases d'accélération, et permettent de diminuer les coûts au kilomètre de moitié.Dans l'idéal, la SNCF espère une circulation commerciale de rames hybrides enet un déploiement en série l'année suivante. Les choses vont donc aller très vite.L'autre solution privilégiée par la SNCF, c'est le train à hydrogène . En n'émettant que de la vapeur d'eau, il constitue(CO2, polluants et particules fines comprises) et de donner vie à l'ambition de la compagnie ferroviaire de sortir du diesel d'ici 2035.», explique l'entreprise publique.Une quinzaine de rames neuves pourraient être commandéespar les régions s'étant déjà positionnées pour mener une expérimentation : la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la région Auvergne Rhône-Alpes, le Grand Est et la région Bourgogne-Franche Comté. Pour financer le train à hydrogène, les coûts seront. Les coûts d'études et de réalisation du tout premier prototype ont été estimés à 59 millions d'euros. L'État a promis de contribuer à hauteur de 22 millions d'euros.N'oublions pas non plus les agro-carburants, comme le biodiesel issu du colza produit en France et l'électrification frugale combinée au train, que la SNCF garde dans un coin de sa tête.Outre le zéro émission d'ici 2035, la SNCF ambitionne d'atteindre un autre objectif majeur pro-environnemental :. Celle-ci repose sur une vraie économie circulaire. Elle part des opérations de maintenance du réseau, aveccomme les rails, les traverses bois et béton et le ballast.La SNCF indique que le recyclage a généré 45 millions d'euros de recettes en 2018. Il permet surtout d', ô combien consommatrice d'eau et d'énergie. SNCF réseau dispose aujourd'hui dede matériaux valorisables qui vont être recyclés, réemployés ou revendus à la filière.Le principe est le même pour le matériel roulant. Une fois arrivée en fin de vie, une rame regorge de matières qui alimentent les filières de recyclage comme l'acier, le verre, le cuivre, le caoutchouc, le plastique, les mousses et textiles. «», nous précise la SNCF, qui recycleEnfin, la SNCF déploie partout en France, destiné à réduire les déchets et à assurer leur recyclage. Parce que les usagers aussi, doivent participer.