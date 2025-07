chinou51

Encore un system pour favoriser ceux qui ont les moyen(ou alors qui on fini de payer leur crédit immo) et aussi (et surtout) les entreprises qui alignent leurs devis sur les montant maximal tolérer par l’état.

A titre d’exemple, je suis considéré comme revenu très modeste et j’aurais pu bénéficier de 80% de 40.000€ prix en charge, soit 32.000€. J’aurais donc du avoir quand même 8000€ à sortir de quelque part…mais ça reste atteignable. Toutefois, il faut que mes travaux fassent baisser mon DPE de E à C et le tout en couplant au minimum 2 bouquets de travaux(en l’occurrence changement des menuiseries + isolation par l’extérieur) sauf que le devis total était d’environ 56.000€ ! ce que veut dire que je devais trouver la somme de 24.000€…bon ben c’est mort ^^