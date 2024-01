Les fraudes empêchent de trop nombreux Français de procéder à la rénovation énergétique de leur logement

Pourtant, en plus de l'intérêt écologique et financier pour les particuliers, l’État met également la main à la poche pour participer au financement de ces travaux via le dispositif MaPrimeRenov'. Mais ces efforts sont largement torpillés par les différentes fraudes aux aides, commises à la fois par le secteur privé et certains énergéticiens. En plus de diluer l'efficacité du dispositif, ces abus ralentissent des milliers de projets légitimes, dont la régularité doit être contrôlée.