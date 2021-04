Rénovation énergétique : on fait le tour des différentes aides proposées par l'État

MaPrimeRénov' , c'est le dispositif de rénovation énergétique de l'État. Lancé en janvier 2020 et renforcé en octobre dernier, il s'adresse à tous les ménages, ainsi qu'aux copropriétés et aux propriétaires bailleurs (à compter du mois de juillet pour ces derniers). Depuis le 11 janvier 2021, il est possible de déposer sa demande d'aide en ligne, et ce quels que soient ses revenus.