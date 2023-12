Vous installez un thermostat connecté ? Le gouvernement vous aide à faire baisser la facture avec cette aide

Notons, pour info, que cette aide s'inscrit dans le cadre des certificats d'économies d'énergie (CEE), et qu'elle est cumulable avec d'autres initiatives gouvernementales telles que MaPrimeRénov et l'éco-prêt à taux zéro. Elle ne peut cependant pas être combinée avec les aides de l'Ademe ni d'autres soutiens financiers du système des certificats d'économies d'énergie. La plateforme france-renov.gouv.fr offre un accompagnement personnalisé, si vous souhaitez en savoir plus.