Chaudières au fioul ou au gaz, l'aide au remplacement va augmenter

Le secteur du logement représente actuellement 11 % des émissions de gaz à effet de serre en France, soit 48 millions de tonnes d'équivalent CO 2 . Depuis le 1er janvier 2022, un décret interdit toute nouvelle installation de chaudière fonctionnant au charbon ou au fioul en France. Il n'y a pour l'instant pas d'obligation légale à remplacer votre installation existante, mais pour anticiper et connaître vos droits à de potentielles aides, avec par exemple la prestation d'accompagnement des ménages les plus modestes désormais entièrement prise en charge, vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site MaPrimeRénov'.