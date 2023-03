Votre logement est-il "énergétiquement décent" ? Attention, il y a du nouveau sur le diagnostic de performance énergétique (DPE)

Le diagnostic de performance énergétique, créé en 2006, mesure la performance énergétique d'une maison ou d'un appartement, en évaluant à la fois sa consommation et son impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre. De plus en plus utile, il était déjà obligatoire pour tout achat d'un logement sur plan. Depuis le 1er janvier 2023, il peut même empêcher la location des lieux aux valeurs les plus élevées.