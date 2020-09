Energie : le confinement n'a pas empêché la surconsommation des bâtiments vides

Fondée en 2014, la société Deepki ambitionne d’accélérer la transition énergétique des bâtiments publics et privés. Après avoir étudié la consommation énergétique (électricité et chauffage) d’environ 3 500 bâtiments professionnels inoccupés entre le 17 mars et le 11 mai 2020, Deepki en a conclu que près d’un million d’euros aurait pu être économisé dans cette période sur ce seul parc immobilier.

En effet, si certains sites ont bel et bien coupé leurs installations, notamment de chauffage, près de 40% des bâtiments analysés continuaient de consommer autant ou plus d’énergie que durant une période nocturne pré-confinement, considérée comme référence pour un bâtiment inoccupé. En extrapolant les résultats des recherches de Deepki à l’échelle nationale, ce sont ainsi des millions d’euros de gaz, fioul et électricité qui auraient été dépensés inutilement.