Les panneaux photovoltaïques traditionnels sont aujourd’hui la solution la plus répandue pour convertir l’énergie solaire en électricité. Mais ce succès est entaché par les ressources en silicium qu'ils demandent et les déchets difficiles à recycler que génère leur production. Les systèmes BPV offrent une alternative verte en exploitant des organismes vivants. Ces bactéries sont capables de se régénérer, ce qui pourrait limiter les besoins en maintenance et en renouvellement des installations.

L’utilisation du CO2 comme source d’énergie constitue un autre avantage potentiel. Contrairement aux cellules photovoltaïques classiques, qui nécessitent un apport constant de lumière, les cyanobactéries peuvent fonctionner dans des conditions plus variées. Elles continuent d’absorber le CO2 et de produire des électrons même dans des environnements moins lumineux. Cette caractéristique pourrait permettre de produire de l’électricité dans des régions où l’ensoleillement est irrégulier.

Mais ne crions pas victoire trop tôt. La technologie n'en est qu'à ses balbutiements. La quantité d’électricité générée est pour le moment insuffisante pour une exploitation à grande échelle, et des améliorations sont nécessaires pour augmenter le rendement du transfert d’électrons. Les chercheurs explorent plusieurs pistes, notamment la modification génétique des bactéries pour améliorer leur efficacité énergétique. D’autres solutions consistent à optimiser les conditions de culture ou à tester de nouveaux médiateurs chimiques plus performants que le ferricyanure.