ovancantfort

100 % bullshit!

il permettrait de décomposer les groupes de molécules d’eau en suspension dans l’air en des gouttes plus fines.

Cela ne veut strictement rien dire, les molecule d’eau dans l’air sont sous forme de vapeur, donc de gaz. La dispersion des molécules dans un gaz obéit à la statistique de Boltzmann. Il n’y a rien à dégrouper.

Thermodynamique de base: l’énergie à enlever de l’air pour le refroidir ne dépend que de l’état initial et final. On aura beau, ioniser, dégrouper, décomposer, etc…, l’énergie enlevée au global restera strictement la même. Et ce machin ne peut avoir aucun effet sur l’efficacité interne du climatiseur.

Sur leur site web, ils disent que ça marche aussi pour chauffer. Là, comment ça marche, ils regroupent les molécules d’eau peut-être?

Si vous voulez économiser sur l’air conditionné, il vaut mieux jouer sur la consigne (recommendation scientifique: 26°C pour que le corps reste en mode refroidissement) et nettoyer régulièrement les filtres et les échangeurs.