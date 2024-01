30 millions de tonnes de glace : c'est ce que le Groenland perd chaque heure, et c'est tout sauf normal

Des experts, comme le professeur Tim Lenton, veulent alerter sur les risques considérables pour la circulation océanique, avec des impacts sur l'Europe occidentale, le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord et la région du Sahel. Cette découverte de la perte accrue de glace est en tout cas cruciale pour comprendre le déséquilibre énergétique de la Terre, causé par les émissions de gaz à effet de serre. Et ainsi mener les actions nécessaires et immédiates pour atténuer le changement climatique.