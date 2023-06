L'ESA fête les 20 ans de sa sonde Mars Express... et tente un direct depuis la planète rouge !

« C'est un vieil instrument, conçu pour prendre des images de déploiement, qui se trouve à trois millions de kilomètres de la Terre. Nous n'avons jamais tenté ça, et pour être honnêtes, nous ne sommes pas 100 % certains que ça va marcher », explique James Godfrey, responsable des opérations de la sonde au centre de contrôle de l'ESA à Darmstadt. Ce 2 juin, l'Agence Spatiale européenne fête les 20 ans du décollage de sa première sonde à destination de la planète rouge, Mars Express. Et tente pour l'occasion un direct avec la petite caméra VMC (Visual Monitoring Camera), capable de capturer une image toutes les 50 secondes environ. La sonde enverra le plus rapidement possible les photographies de Mars vers la Terre, qui les recevra environ 20 minutes plus tard pour les diffuser en même temps que se succèderont plusieurs responsables de la mission. Une fonction qui ne faisait évidemment pas partie des capacités initiales de la sonde, que les ingénieurs ont mise en œuvre dans une nouvelle version de son logiciel envoyée ces derniers jours.