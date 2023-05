Phoenix sur Mars, ici c'est le nord !

Or ce qui peut paraître beaucoup représente en réalité un budget très restreint, en particulier pour développer et envoyer des instruments scientifiques nouveaux. Ainsi, l'équipe de décideurs fige assez vite l'idée d'un atterrisseur fixe, et non pas d'un rover. Pourquoi ? Parce que la mobilité, c'est de la masse de perdue, alors qu'il est déjà envisagé de poser Phoenix dans un paysage absolument plat. Surtout, il faut économiser un maximum de poids pour pouvoir se poser avec une plateforme qui pèse pratiquement le double des rovers Oppy et Spirit, qui nécessite plus d'énergie pour faire fonctionner ses instruments et qui sera dans une région plus hostile, en particulier à cause des températures. Plus question d'utiliser les « grappes de raisin », ces énormes ensembles d'airbags, pour se poser. Il faudra, cette fois, une descente contrôlée avec une séquence entre bouclier thermique, parachute et propulseurs. La marge d'erreur est limitée.