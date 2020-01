La sonde Mars Express nous offre un cliché renversant du pôle Nord de la planète rouge

© ESA

Un mélange de glace et de poussière

Les pôles, zones cruciales pour l'exploration de Mars

Mars Express a été lancée en 2003 et a récemment fêté son 20 000e orbite autour de Mars . La sonde est équipée d'un appareil ultra performant baptisé High Resolution Stereo Camera (HRSC), qui a notamment permis aux chercheurs de déceler des traces d'eau et de CO2 sous forme de glace sur Mars dès 2004.À l'occasion d'une conférence scientifique baptisée Seventh International Conference on Mars Polar Science and Exploration, qui s'est tenue du 13 au 17 janvier à Berlin, l'ESA a dévoilé ce fabuleux cliché du pôle Nord de Mars. Il a été capturé en 2006 par la HRSC, lors de la saison estivale sur la planète rouge. Cette période est en effet beaucoup plus propice aux images telles que celle-ci car, pendant l'hiver, des nuages de dioxyde de carbone bloquent souvent la vue depuis l'orbite.Sur la photographie, vous pouvez observer un mélange de glace et de poussière martienne. Les crevasses font en réalité partie d'un ensemble de creux qui, observés de loin, ont une forme de spirale dont le centre se situe à peu près au milieu du pôle Nord. Ce phénomène fascinant s'explique par deux facteurs.Les scientifiques estiment que des vents catabatiques transportent l'air froid à des altitudes beaucoup plus basses (où les températures sont plus élevées) entraînant la formation de ces fentes. Par ailleurs, la rotation de la planète exerce la force de Coriolis, qui est notamment à l'œuvre avec les cyclones sur Terre et modifie la forme de ces crevasses, leur donnant cet effet de spirale.À gauche du cliché, on peut voir des nuages émanant de petites tempêtes, venant lui donner un effet d'aquarelle. Les pôles sont des régions cruciales dans l'exploration de Mars : ils subissent en effet des changements importants selon les saisons qu'ils traversent et leurs couches de glace contiennent des informations précieuses sur l'histoire climatique de la planète rouge.Ces dernières années ont été particulièrement riches en découvertes. Le programme ExoMars de l'ESA, qui sera bientôt complété par le rover Rosalind Franklin, devrait nous permettre de bientôt percer de nouveaux mystères sur Mars.