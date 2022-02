30 cm en 30 ans, les côtes américaines menacées par la hausse du niveau de la mer

Les travaux ont fourni la base pour ce site qui permet d'estimer en différents points clé les futures hausses de niveau moyen le long des côtes. Car, contrairement à ce que l'intuition nous dicte, le niveau de la mer n'est pas uniforme sur l'ensemble du trait de côte. Il dépend en effet des vents et des courants… sans compter la perception du niveau, qui dépend des effets de marée, mais aussi et surtout des mesures mises en place pour préserver les côtes (aménagements du terrain, digues, reconstitution de dunes, etc).

La côte est serait donc sans surprise la plus touchée en fonction des courants et des vents d'ici 2050, avec 39 cm de hausse à New York, 33 cm sur la côte de Floride et plus de 45 cm de hausse au sud de la Louisiane. À Los Angeles, les grandes plages devront faire face à une hausse de 22 cm du niveau du Pacifique.