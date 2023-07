Les e-bikes en mode brasero : pourquoi leurs batteries prennent feu ?

La pratique du VAE a clairement explosé ces dix dernières années. De plus en plus de personnes aujourd'hui pratiquent le vélo alors qu'elles n'y accordaient pas d'importance auparavant. La demande est donc nécessairement à la hausse et l'offre des constructeurs a suivi. Toutes les marques de vélos aujourd'hui proposent une gamme électrique, pour n'importe quelle utilisation. Cette forte démocratisation met en lumière un certain nombre de soucis de sécurité, dont celui des incendies. Les vélos électriques étant équipés de batteries au lithium-ion, ces incidents sont de plus en plus importants chaque année.