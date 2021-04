Une loi à New York force des FAI à proposer un abonnement à moins de 15$ aux familles à faibles revenus

Selon le gouverneur, trois points clé justifient la nécessité d'avoir internet haut débit à la maison :

L'éducation à distance : "l'éducation d'aucun enfant ne doit souffrir en raison de sa situation économique".

Le télétravail, qui a explosé depuis le début de la pandémie.

La télémédecine, qui connaît également un important bond ces derniers mois.

Un abonnement internet haut débit de base coûte en moyenne plus de 50 dollars mensuels aux États-Unis, où 43% de ceux qui gagnent moins de 30 000 dollars par an ne disposent de connexion internet à la maison. 26% des Américains gagnant entre 30 000 et 50 000 dollars annuels ne sont pas connectés non plus.

Les minorités sont les plus touchées par ce phénomène : 79% des foyers blancs sont équipés d'internet à leur domicile, contre seulement 66% des foyers noirs, 61% des foyers hispaniques et 53% des foyers amérindiens.