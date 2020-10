Suisse : ils donnent le nom d'un FAI à leur fille pour avoir... du Wi-Fi gratuit !

En cet automne pluvieux et quelque peu anxiogène, quoi de mieux pour se remonter le moral que de parcourir ses photos de vacances et souvenirs d'évènement festifs entre amis (vous vous souvenez quand on avait le droit de sortir sans masque après 21h ?). Souvent, ces clichés s’entassent sur un disque dur, dans le Cloud ou sur une carte mémoire qu'ils aient été réalisés avec un smartphone ou un appareil photo traditionnel.