Les trottinettes électriques, plus polluantes que les transports en commun

La trottinette 42 fois pire que le métro !

Une empreinte améliorable

Lesn'existaient quasiment pas il y a quelques années à Paris. Elles sont désormais à tous les coins de rue , et cela se constate dans de nombreuses grandes villes européennes et américaines. Cependant, elles n'auraient rien de vertueux du point de vue environnemental et seraient même sur la liste noire des modes de transport.C'est le bilan de l'étude concoctée par Joseph Hollingsworth, Brenna Copeland et Jeremiah X. Johnson. Publiée sur IOP Science, elle estime les(202 g/mile dans la publication originale) pour une trottinette électrique. Précisons que cela est calculé dans le cadre d'un libre-service type Lime Bird ou Dott , et non d'un achat personnel. Les matériaux nécessaires et la production ne représenteraient que la moitié de la pollution, contre 43 % pour la collecte et redistribution des machines.Attention cependant, les données sont basées sur une production en Chine et une utilisation via le service Bird aux États-Unis. Aussi, l'électricité ne représente que 4,7 % des émissions. Donc même avec un mix énergétique français (comparé à celui de Caroline du Nord incluant 52 % de gaz et charbon), le constat serait similaire.La trottinette est ainsi. Par comparaison, un trajet d'un kilomètre avec une voiture neuve, achetée en 2019, émet en moyenne, selon la CCFA (243 gCO/km pour une voiture moyenne en circulation) soit un cycle global d'environ 160 g/km. C'est pire en comparaison des transports en commun . Un bus diesel francilien revendique 93,5 gCO/km par passager selon la SNCF , un TER 29 g/km, un Transilien 5,4 g/km, un métro ou un tramway environ 3 g/km.L'étude est toutefois. Elle préconise trois solutions afin de réduire l'impact carbone des trottinettes. L'utilisation de voitures électriques, d'une part, pourrait baisser le taux à 110 g/km, tandis que «» améliorerait les chiffres à 102 gCO/km. En combinant, le rapport indiqueMalgré ces efforts, ce mode de transport en vogue resterait. Remplacer la voiture par une trottinette en libre-service serait la seule option véritablement légitime, mais(même à assistance électrique, autour de 25 gCO/km)Enfin, nous ne parlons ici que de CO, dont celles spécifiques à l'automobile (particules fines, NOx, etc.) ou aux trottinettes (terres rares, acidification des sols...).