Trottinettes en libre service, les premiers parkings se créent à Paris

Les grandes villes du monde face à l'explosion de la trottinette électrique

Des zones de stationnement réservées pour dégager les trottoirs

Source : CNews

Le nombre de trottinettes dans les rues de la capitale a quant à lui sensiblement baissé depuis quelques semaines.Lessont devenues rapidement un vrai phénomène de société dans les métropoles mondiales. En quelques mois, différents acteurs commeouproposaient deet on assiste depuis à une véritable explosion de l'utilisation de ces nouveaux véhicules.Les autorités ont été dépassées par l'adoption massive de cette pratique par les utilisateurs et tentent aujourd'hui de procéder à unepour éviter les abus, comme le stationnement gênant des trottinettes sur les trottoirs, et les accidents. En juin dernier, un usager a trouvé la mort après avoir refusé une priorité à un camion.Selon les informations de, la mairie de Paris vient de mettre à disposition trois «» pour trottinettes, pouvant accueillir 18 appareils au total. Ils sont accessibles sur le quai aux fleurs, rue du Temple et rue Malher, pour les habitants de la capitale.La municipalité ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a pour objectif de créer encore, soit des zones pouvant accueillirCe chiffre, correspond au nombre, en baisse, de trottinettes actuellement en circulation sur Paris. «», a précisé, adjoint à la mairie de Paris aux déplacements et à l'espace public.Les sociétés de partage de trottinettes devraient rapidement indiquer ces zones dans leurs, ce qui pourrait mettre fin à