Trottinettes électriques : 6 des 12 opérateurs jettent (provisoirement) l'éponge à Paris

La Mairie joue avec les nerfs des usagers et des exploitants

Lire aussi :

La mécanique (illégale) des jeunes parisiens pour rouler en trottinette électrique sans payer



Le spectre - attendu - de la consolidation

Source : Les Echos

La fameusea-t-elle éclaté ? La question mérite d'être posée alors qu'à Paris,opérateurs deen libre-service, au moins provisoirement.etont tous mis fin à leur exploitation ces derniers jours, en évoquant officiellement une «», sans toutefois livrer de date de retour.Il y a dudans le monde de la. Le paradoxe a voulu qu'Anne Hidalgo demande aux opérateurs, le 6 juin dernier, de brider leurs véhicules à 20 km/h, et de réduire leur flotte pour mettre fin à ce qu'elle appelle une «». Il ne faudrait pas oublier que la maire de Paris est elle-même, au moins indirectement, responsable de la pullulation des engins électriques, puisquedans la ville.Ce ne sont pas les seules raisons qui justifient le retrait soudain et collectif de la moitié des exploitants. Nous vous annoncions ce mardi qu'à compter du 1juillet, les. Mais non, ce n'est pas encore suffisant. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est. Une procédure qui devrait, en plus, prendre la forme d'un(car on ne fait jamais rentrer trop d'argent dans les caisses, si ?).Les six opérateurs ont annoncé avoir mis pied à terre en promettant de revenir. Mais certains confirment à demi-mot, un même marché pouvant difficilement se partager entre douze acteurs sur un territoire donné. La licorne américaineLe suédois, de son côté, calme le jeu en affirmant se conformer «». La start-up promet de débarquer à nouveau à Paris «»., pour sa part, précise juste revenir «» armé d'uneAujourd'hui, seuls. Rien n'exclut que certains de ces acteurs se joignent aux autres. On peut être certain d'une chose : en coulisses, les tractations doivent aller bon train.