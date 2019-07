La mécanique (illégale) des jeunes parisiens pour rouler en trottinette électrique sans payer

© bakdc / Shutterstock.com

La vigilance de l'enseignant, qui a découvert le pot aux roses

Des codes issus du dark web

Source : Libération

Si l'on suit les règles fixées par chacun des opérateurs, il fautetpour pouvoir s'offrir une petite balade en. Sauf que vous pouvez être parfois surpris(e) en voyant déambuler des engins à deux roues en libre-service, pilotés par de jeunes adolescents. Il s'est en réalité mis en place un véritable système permettant auxde passer outre la réglementation.C'est lors d'un banal cours de sport qued'un collège situé dans l'Est parisien a deviné comment ses élèves parvenaient à payer leurs trajets en trottinette. En voulant savoir ce qui pouvait détourner l'attention de deux collégiens en classe, l'enseignant, qui avait déjà vu ses protégés circuler dans le quartier sur les machines électriques, a compris que», indique l'enseignant à nos confrères de. Sur le premier mobile,est ouverte. Sur le second figure. En réalité, les données correspondent à des, accompagnés de la date d'expiration et du numéro de vérification de carte, le fameux CVV. Vous le voyez venir ? «», regrette le professeur.La question qui mérite une réponse est :Ces derniers se sont simplement, suivie par 11 300 personnes ; une paille !. «», détaille l'un des collégiens.Le système est donc bien rodé. Il faut ensuite faire preuve d'une certaine dextérité pour attraper le code et ne pas laisser son voisin s'en emparer. Le futur voyageur débute avec cinq euros. S'il voit que le code fonctionne, il passe à 10, 15, puis 20 euros. Le montant dépend des cartes bancaires utilisées. «», explique le jeune garçon.. Certaines victimes peu regardantes ne se rendraient même pas compte des mouvements imprévus sur leur compte.. Une somme directement versée au fournisseur, qui se frotte les mains de profiter de la crédulité de collégiens, bien plus exposés que lui aux retombées de tels actes.