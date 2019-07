Lime : bientôt une fonctionnalité pour rouler en groupe (avec un seul paiement)

Un Group Ride chez Lime

Une application, pour les gouverner toutes

Source : AndroidPolice

Une fonction qui permet d'utiliser, en toute légalité , via un seul et même compte utilisateur.Depuis quelques longs mois déjà, lesfont partie du quotidien de tous ceux qui habitent dans grandes villes. Nombreux sont ceux qui utilisent ce système de transport pour se déplacer aisément dans les rues très souvent embouteillées.Toutefois,. Chez, on vient donc de lancer «», une manière simple et rapide d', sans imposer à chaque utilisateur d'installer l'application.Cette fonction, déployée à Athènes, à Los Angeles ou même à Paris, s'active simplement en presser lesitué en bas de l'application. Dès lors, il suffit de scanner les différents QR Codes, de manière à. C'est évidemment le détenteur de l'application qui sera chargé de régler le prix des différentes trottinettes utilisées.En somme, un excellent moyen de profiter des trottinettes Lime avec des amis de passage, et qui peut aussi permettre à une petite société d'organiser des sorties entre collègues. La fonction a été activée directement depuis les serveurs de Lime, etparticulière de l'application.