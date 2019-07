Trottinettes : Dott lève 30 millions pour un service socialement et écologiquement responsable

© Shutterstock

Perdurer plutôt qu'exister

Pas de juicers, uniquement des employés

À la fin, il n'en restera qu'un : Dott

Source : Techcrunch

La start-up semble être bien plus prudente que ses concurrents en ce qui concerne sa croissance.L'opérateur deest actuellement présent dans peu de ville. Si on le compare à ses concurrents, il compte seulement: à Paris, Bruxelles, Lyon et Milan. Et pour cause, la start-up veut aller contre le courant actuel qui prône l'implantation et le développement rapide.préfère adopter une approche pleine de prudence et tient à. C'est d'ailleurs pour cela que l'opérateur de trottinettes travaille avec les autorités de chaque ville où il déploie ses véhicules.L'une des particularités de Dott est que, aussi connu sous le nom de. Toutes les personnes à qui l'entreprise fait appel quotidiennement sont des, seuls les services logistiques sont externes à la société.Dans chacune des villes où elle déploie entre 1 000 et 2 500 trottinettes, la start-up possèdeoù elle charge et répare les trottinettes.Dott en est persuadée : les autres opérateurs de trottinettes auront le tempsavant qu'elle n'utilise tout son argent dans le cadre du développement de son activité.D'autant plus qu'elle compte diversifier et améliorer son offre. Dans un premier temps, cela passera par le, ce qui pourra faciliter et accélérer la mise en place et le ramassage de la flotte des engins électriques. Plus tard, il déploiera desSi aujourd'hui Bolt, Wind, Voi ou encore Tier font partis des opérateurs ayant stoppé leur activité parisienne, étant donné son état d'esprit, Dott pourrait espérerLa maire de Paris avait annoncé ne vouloir autoriser que « deux ou trois » opérateurs de trottinettes dans la ville, et si vous voulez notre avis, Dott pourrait en faire partie !