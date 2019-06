Paris veut en finir avec l’invasion de trottinettes

Vitesse limitée et stationnement surveillé

Un appel d'offres pour limiter et améliorer les trottinettes

Ce jeudi 6 juin, laa annoncé de nouvelles mesures dont l'interdiction de stationnement dessur les trottoirs et «» une limitation de vitesse applicable sous 48 heures.Paris est l'une des villes du monde les plus occupées par les trottinettes en libre-service . Elles seraient environsà être mises à la disposition des utilisateurs chaque jour. Faute de réglementation, c'est un véritable casse-tête à gérer pour la mairie de Paris.C'est pour cette raison que la Maire de Paris a, dans un premier temps, annoncé avoir demandé aux opérateurs «». De plus, elle leur demande de bien vouloir respecter une: les trottinettes seront ainsi bridées à 20 km/h et réduites à 8 km/h dans les rues piétonnes. Anne Hidalgo demande également à ce que leur stationnement ne se fasse plus sur les trottoirs, mais «».Lesprésents à Paris sont actuellement 11. Mais bientôt, il ne pourrait en rester que «». Car une fois lepassé au niveau national, la mairie de Paris va lancer un appel d'offres afin demaximum dans la ville et ainsi éviter un envahissement.Cet appel d'offres précisera également le, tout opérateur confondu, de trottinettes pouvant être déployées sur le territoire parisien.Les sociétés de trottinettes, si elles espèrent être retenues, devront répondre à certaines exigences quant aux questions environnementales, mais aussi sociales. Car la Maire de Paris souhaite, l'ubérisation de notre société.