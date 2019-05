Trottinettes électriques en libre-service: les grandes villes passent à l'action

© Shutterstock

Les handicapés, premières victimes des trottinettes

Lime, VOI, Flash ou encore Bird, ce sont tous des. Débarquées en France depuis l'été dernier, cesenvahissent l'espace public. Elles sont à la portée de tous : il suffit de télécharger l'application et de créditer son compte pour filer à toute vitesse. Les engins peuvent rouler jusqu'à 25 km/h. En attendant une loi, plusieurs grandes villes ont décidé d'encadrer l'usage des trottinettes électriques en libre-service.Selon le Parisien , le nombre d'accidents de trottinettes aEn 2017, il y avait eu pas moins de 284 blessés et 5 tués en trottinettes. Un constat qui n'a pas changé, mais qui s'est complété par la colère des autres usagers de la voirie.Si les trottinettes font peur aux automobilistes, elles agacent aussi les piétons. Surtout les plus âgés ou les familles qu'elles gênent quotidiennement. Elles sont aussi un véritable danger pour les personnes à mobilité réduite et les déficients visuels : c'est d'ailleurs ce que souligne Robert Kuiesine, le responsable du centre Unadev de la région :. L'une des solutions à cela pourrait être les nouvelles trottinettes de VOI prévues pour cet été. Équipées de trois roues, elles seront plus maniables et robustes et elles devraient ainsi gagner en stabilité lorsqu'elles sont stationnées.

« Le vrai souci vient des utilisateurs »

Des mesures prises par Paris et Lyon

A Paris

A Lyon

Du côté de certains opérateurs de trottinettes, l'heure est à la prévention

Qu'elles soient à l'arrêt contre un mur ou au milieu d'un trottoir, elles posent problème, car. Et pour le responsable de l'Unadev régional, le souci ne vient pas forcément des opérateurs : « nous échangeons avec eux, et honnêtement, le vrai souci vient des utilisateurs. Ils roulent n'importe comment, se garent n'importe où, il faut les sensibiliser ». Quant aux solutions à apporter, le responsable aimerait compter sur la loi Mobilité afin de limiter circulation et stationnement des trottinettes sur la voie des piétons.Ainsi, la loi mobilité rentrant en vigueur en septembre prochain semble très attendue afin de bien réguler le trafic sur les trottoirs.Depuis Novembre 2018, laa voté en faveur de sept mesures qui lui permettent de réglementer en partie l'usage des trottinettes. Il est désormais possible de vous fairesi vous roulez sur un trottoir ; en effet, votre trottinette roule à plus de 6 km/h et peut gêner les piétons. De la même façon, vous n'avez pas le droit de stationner votre engin sur le trottoir. La Mairie de Paris va d'ailleurs organiser des espaces de stationnement réservés aux trottinettes et vélos en libre-service.Parmi ses mesures, la Mairie de Paris a aussi engagé unede l'utilisation de ces machines : elle conseille ainsi le port du casque et la vigilance pour tous, il vous faut donc veiller à respecter le Code de la route et faire attention aux autres usagers.À Lyon, où les opérateurs de trottinettes arrivent les uns après les autres, les choses ne sont pas encore autant développées. Si unea été adoptée fin mars par le conseil de la ville, le vote d'unedoit avoir lieu bientôt. Celle-ci serait de 30 € par engin et par an. Un montant qui passerait à 45 € pour un opérateur déployant au moins 2000 trottinettes dans la ville. Pour Jean-Yves Sécheresse, adjoint au maire de Lyon chargé de la sécurité, ces premières mesures sont un atout pour encadrer les usages avant que la loi ne prenne le relai, d'autant plus que selon lui, la ville de Lyon estEntreles opérateurs de trottinettes misent désormais sur la prévention. Au minimum, certains s'engagent avec la signature d'une charte obligatoire quand d'autres vont plus loin, à l'instar de Lime qui a organisé à plusieurs reprises des événements #RespectTheRide, enEt même si les opérateurs se multiplient, à Lyon, Lime tient à marquer sa place de leader, en n'hésitant pas à prendre des mesures de restrictions. Ainsi, impossible de dépasser les 8 km/h dans certaines rues piétonnes du centre-ville, de la même façon, il ne sera plus possible de garer sa trottinette sur les quais de la ville et surtout les trottinettes seront silencieuses de 22 heures à 6 heures. Voilà qui devrait apaiser les habitants agacés.