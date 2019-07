Milan va s'équiper d'une des plus grosses flottes de bus électriques au monde

La plus grande flotte de bus électriques d'Europe

Sur quoi porte l'accord ?

Source : Electrek

C'est officiel, d'ici, Milan prévoit de seau profit de. C'est, une entreprise polonaise, qui a remporté ce contrat et qui fournira donc à la villed'ici à cette date.L'accord a été passé avec la société publique, qui recevra dès 2020 une première livraison de 40 unités. Rappelons cependant que la ville dispose déjà dequi avaient déjà été fournis, dès 2014, par Solaris. Milan sera ainsi la ville d'Europe».Le contrat, de, entre ATM Milano et Solaris, évoque une livraison dès 2020 de 40 bus. Ceux-ci ont une capacité de 82 voyageurs, dont 26 places assises, et mesurent, comme leur nom l'indique, 12 mètres de long. La version choisie par l'ATM Milano disposera deprésents sur les essieux et, du côté des batteries, on sait simplement que la capacité pourraitOutre la technologie et l'écologie, ATM Milano mise aussi sur le, comme l'explique le communiqué de Solaris : «».Ce contrat est aujourd'hui le plus gros jamais acté sur le continent européen pour le développement des. Il pourrait cependant être dépassé par, qui avait annoncé s'équiper d'environauprès d'Heuliez Bus, Bolloré et Alstom.