Trottinettes électriques : Bird va contribuer à la neutralité carbone à Paris en 2020 et en France en 2021

Bird veut montrer la voie

Une multiplication des initiatives

Un peu moins d'un mois après l'annonce du rachat de son concurrent Circ (ex-Flash), l'opérateur Bird annonce, ce jeudi 20 février, qu'il sera le premier du genre àà Paris. Pour y parvenir, le leader mondial de la micro-mobilité a officialisé s'être associé à Carbone 4, un cabinet de conseil spécialisé dans les questions de transition énergétique.La compagnie Bird s'engage à devenir la première entreprise de transport à contribuer activement à la neutralité carbone à Paris, dès 2020, et sur le reste de la France à partir de 2021. Par définition, les opérateurs de trottinettes électriques peuvent être les candidats idéaux pour éviter l'émission de milliers de tonnes de CO2, bien que cet argument puisse aussi bien relever de l'opération séduction ou du marketing.Mais toute initiative est à considérer, à partir du moment où les décideurs politiques ne parviennent eux-mêmes plus à trouver un (vrai) terrain d'entente, notamment depuis la COP21.Outre l'association avec Carbone 4, Bird s'engage à suivre les recommandations du projet Net Zero Initiative, adoptées par EDF, Engie, L'Oréal, RATP Group ou Orange. Celles-ci prévoient notamment de mettre en œuvre un référentiel de la neutralité, validé par un conseil scientifique indépendant, qui puisse assurer la contribution effective des entreprises à la neutralité carbone. Pour Bird, cet effort vise à la décarbonisation des villes et la réduction de polluants locaux.Bird avait déjà pris les devants, en lançant à Paris une flotte de vélos cargo et de fourgons électriques, pour collecter les trottinettes errantes. En 2020, la compagnie poursuivra son travail au travers de nouvelles initiatives., a commenté le patron et fondateur de Bird, Travis VanderZanden.Alors que la micro-mobilité électrique pourrait représenter près de 20% de tous les déplacements à Paris d'ici 2030, Carbone 4 aura pour mission d'aider Bird dans sa stratégie et ses actions visant à minimiser les émissions sur l'ensemble de ses activités : sur le terrain et dans sa chaîne d'approvisionnement. Un rapport annuel commun sera publié en ce sens.Cela passera par exemple par le rallongement de la durée de vie des trottinettes - et leur durabilité - jusqu'à 36 mois, mais aussi par le développement de services à faible intensité de carbone, en achetant des crédits de compensation carbone certifiés, et en développant les puits de carbone.