Chez UBCO, le vélo électrique perd les pédales et devient moto-cross

Des pédales devenues repose-pieds

Jusqu'à 80 km/h et 100 km d'autonomie

Source : Electrek

En novembre dernier, nous vous évoquions les futurs engins du constructeur UBCO, prévus pour l'année 2020. Parmi ceux-ci : le FRX1 Freeride Trail Bike.Le modèle présentait des caractéristiques particulières, qui provoquaient une hésitation au moment de le classer dans une catégorie. S'agissait-il d'un vélo électrique tout terrain ou d'une moto électrique ? Une interrogation légitime pour une marque s'étant fait remarquer, par le passé, avec un deux-roues 2x2, c'est-à-dire avec deux roues motrices. En l'occurrence, malgré le puissant moteur qui l'équipait, le FRX1 était muni d'un pédalier, ce qui semblait faire pencher la balance en faveur de la bicyclette.Mais UBCO a finalement tranché. Exit donc les pédales, transformées en repose-pieds, et bienvenue à la nouvelle moto électrique de l'entreprise, sans équivoque cette fois. Avec son moteur de 15 kW et son cadre robuste, l'engin est ainsi prévu pour parcourir tous types de terrains, comme le montre la vidéo de présentation ci-dessus.Par ailleurs, le FRX1 peut atteindre une vitesse de 80 km/h, pour un poids de seulement 60 kg. Le véhicule comprend pourtant une batterie de 2,2 kWh, lui conférant une autonomie s'étendant jusqu'à 100 km, d'après les informations fournies par le constructeur.La moto-cross électrique est d'ores et déjà disponible en précommande sur le site d'UBCO , au prix de 8 999 euros. Un acompte de 100 euros vous sera demandé si vous souhaitez réserver un exemplaire du modèle. L'entreprise ne donne toutefois pas de date précise quant à la sortie officielle du FRX1, mais sa production serait prévue pour la fin 2020.