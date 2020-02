Le fabricant barcelonais Pursang lance la production de ses motos électriques

© Pursang

La moto qui renaît de ses cendres

Des véhicules résolument vintages

Deux modèles devraient ainsi voir le jour : la Pursang E-Track et la Pursang E-Street, toutes deux inspirées du modèle iconique de la marque, sorti en 1967. Les soixante premiers exemplaires de la E-Track devraient débarquer sur le marché européen en mai 2020.Née en Espagne en 1967, la marque Pursang a produit jusqu'en 1984 une motocross à succès du même nom. L'entreprise renaît de ses cendres sous l'impulsion de son fondateur originel, Jim Palau-Ribes, qui a présenté pour la première fois ses nouveaux véhicules au Salon de l'auto de Milan (EICMA) en 2018. Alors que les deux véhicules électriques vont entrer en production prochainement, nous connaissons désormais les détails de leurs prix et caractéristiques techniques.Commençons par le nouveau véhicule phare de la marque : la Pursang E-Track, dont les soixante premiers exemplaires doivent trouver le chemin du marché européen dès le mois de mai 2020.La E-Track profitera d'une puissance de 11 kW (14,75 chevaux) pour une autonomie de 160 kilomètres, grâce à trois batteries non amovibles de 2,4 kWh (soit un total de 7,2 kWh). La vitesse de pointe sera limitée à 120 km/h. Les soixante premiers modèles en production, pré-commandables sur le site de Pursang, seront vendus au prix de 13 700 euros.Moins puissante, la Pursang E-Street délivrera jusqu'à 8 kW de puissance ; elle sera équipée de deux batteries de 2,4 kWh (4,8 kWh au total) pour une autonomie de 100 kilomètres et une vitesse de pointe de 100 km/h. Son prix : 8 700 euros.Les deux véhicules embarqueront un châssis tubulaire en alliage acier, une fourche avant inversée et un monoamortisseur arrière. Visiblement, les batteries de la E-Street seront amovibles. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour ce modèle.Les deux véhicules se veulent être des produits résolument vintage, notamment destinés aux amateurs de la Pursang originale. «», affirmait Jim Palau-Ribes à Electric Motorcycle News