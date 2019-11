Une mobylette utilitaire et tout terrain électrique dévoilée par le néozélandais UBCO

La UBCO 2x2, édition 2020

Une moto de trial électrique

Source : Electrek.

Deux modèles se distinguent : la nouvelle version améliorée du 2x2, une mobylette tout terrain électrique, et la première moto trial électrique du constructeur, le UBCO FRX1.Voici venir le temps de la cinquième génération de 2x2 pour le constructeur néozélandais. Cette version nommée UBCO 2x2ADV sera équipée de deux roues motrices et de deux suspensions totales avant et arrière. La mobylette ultime « pour l'aventure », selon l'entreprise.La mobylette tout terrain, qui peut atteindre les 50 km à l'heure avec une batterie amovible de 2,4 kWh, sera capable de réaliser une distance de 120 km avant rechargement. Elle peut légalement être conduite sur les routes européennes, américaines et australiennes autant qu'en pleine nature.Le UBCO FRX1 Freeride Trail Bike est la première moto trial électrique du groupe néozélandais.Destinée à un usage sur piste et équipée de pédales, la moto a des allures de vélo tout terrain. Elle sera équipée d'un moteur électrique de 15 kW et pourra atteindre les 80 km à l'heure. Côté batterie, elle embarque un bloc amovible de 2,2 kWh pour une autonomie allant jusqu'à 100 kilomètres.La commercialisation des deux modèles devrait débuter dans les mois à venir, aucun prix n'a été annoncé. Le précédent modèle de la 2x2 atteignait les 8 000 dollars.