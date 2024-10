Du côté des clients, cela pose de nombreux soucis, notamment pour ceux ayant passé commande pour des Flluid-2 ou Flluid-3 (à plus de 5 000 €), qui ne seront jamais honorées. Rappelons que la campagne Indiegogo a généré plus de 1,4 million d'euros, mais que les vélos ont cumulé les retards, tandis que la société se faisait de plus en plus silencieuse. Idem pour ce qui est du service après-vente ou encore de la garantie, qui n'est plus assurée.