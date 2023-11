Probikeshop, en grande difficulté, placé en redressement judiciaire

En effet, les Français, comme beaucoup d'autres Européens, ont acheté des vélos en masse pendant la pandémie du COVID, mais les ventes diminuent depuis. Or, les fabricants ont produit en masse sans faire d'analyse de marché, et beaucoup de vendeurs sont maintenant obligés d'écouler le reste de ces produits, quitte à le faire à perte.

De plus, les cyclistes se tournent de plus en plus vers la réparation, qu'ils privilégient à l'achat de neuf, ce qui provoque un engorgement du marché. Les 380 000 emplois relatifs au vélo (fabricants et vendeurs) sont donc potentiellement en danger, si le secteur n'entreprend pas une modification en profondeur de son fonctionnement.