Gap France cesse ses ventes en ligne "momentanément", avant la cessation de paiement ?

L'arrêt de la vente en ligne couplé aux perspectives de fermeture(s) n'est pas un bon signe pour Gap France. La filiale française appartient à un certain Michel Ohayon, qui cumule les crises. Après avoir fait fortune dans l'immobilier, il a racheté différentes enseignes de distribution. Parmi elles, Camaïeu n'existe plus, et Go Sport est en redressement judiciaire et pourrait subir le même sort. Gap France cherche des repreneurs, tout comme l'enseigne sportive d'ailleurs.