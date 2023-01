Fnac Darty en souffrance face à l'inflation : simple accident de parcours ou tendance durable ?

Les ventes des deux enseignes ont reculé de 55 millions d'euros par rapport à la même période un an plus tôt. L'inflation est passée par là, et les Français ont dû se serrer la ceinture durant les fêtes en réduisant leurs dépenses pour les cadeaux de Noël.

Fnac Darty avance cette explication pour justifier cette contre-performance en indiquant dans le même temps que les catégories « petit électroménager et équipement électroménager » avaient particulièrement souffert en cette fin d'année.

Sur l'ensemble de l'année 2022, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros, en légère baisse de 1,2 % par rapport à 2021. Il a été bien aidé par les ventes de biens culturels dans les magasins Fnac, notamment grâce au Pass Culture, massivement utilisé pour des achats de mangas. Dans le même temps, le résultat opérationnel, lui, dégringole, avec une chute de 15,1 % pour 230 millions d'euros engrangés.