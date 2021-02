Cdiscount, sauveur du groupe Casino en 2020

Si Cdiscount, plus puissant e-commerçant français, ne représente que 6,5% des revenus du groupe Casino en 2020, sa part a considérablement augmenté cette année. La crise a montré que la vente en ligne a profité de la fermeture des magasins physiques pour compenser un certain manque chez les Français. Les rayons maison, loisirs et beauté ont contribué à la positive évolution du mix-produit du e-commerçant.