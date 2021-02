Cdiscount : un cadre mis en examen pour vol (et revente) des données de 33 millions clients

C'est via un communiqué l'Agence France-Presse que la nouvelle est tombée. Le 29 janvier dernier, les services de cybersécurité de Cdiscount ont détecté un vol de données d'envergure avant de le signaler aux autorités compétentes. Et ce n'est bien évidemment pas un simple salarié qui est mouillé dans cette histoire mais le dirigeant du plus grand entrepôt de l'e-commerçant bordelais situé à Cestas dans le sud-ouest.



Il est accusé d'avoir dérobé les données d'environ 33 millions de clients avant d'avoir tenté de revendre ces fichiers sur internet. Cdiscount à logiquement porté plainte et le responsable a été déféré au parquet de Bordeaux avant d'être présenté à un juge d'instruction. Les faits sont graves puisque le directeur a été mis en examen pour « extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé, abus de confiance et escroquerie au préjudice de Cdiscount ».