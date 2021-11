Upway devient la première marketplace du vélo électrique reconditionné

Il suffisait d'y penser, après tout, et Toussaint Wattinne et Stéphane Ficaja l'ont fait. Tous deux se sont mis en tête de rendre accessible le vélo électrique au plus grand nombre et ont fondé leur plateforme consacrée au vélo électrique reconditionné, Upway. Ils y proposent des modèles reconditionnés à la fois abordables et solides, garantis un an et livrés directement à domicile. L'idée est loin d'être ridicule, et le marché possède un fort potentiel.