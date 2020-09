Succès de Véligo : sa flotte va accueillir 5000 nouveaux vélos électriques à la location

« Au déconfinement, ça a été l'explosion. On avait 200 à 300 demandes par jour », a confié Adeline Goge-Lefaivre, à la tête de Véligo au sein du consortium Fluow (en charge de gérer le service). Et de poursuivre : « Nous allons avoir 5 000 vélos de plus à cette rentrée, qui nous seront livrés petit à petit en septembre et octobre. Avec ces vélos et les retours des premiers abonnés, on va pouvoir satisfaire la liste d'attente, qui est d'environ 7 500 personnes ».