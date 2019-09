Véligo, le service de location de vélo électrique, débarque en Île-de-France

Un abonnement mensuel pour 40 euros

Déployer 20 000 pièces à terme

Cette nouvelle offre proposée par Véligo permettra de louer son vélo électrique sur une durée plus longue.ne sera pas un service en auto-partage, mais biende son propre vélo à assistance électrique. Chacun pourra ainsi se procurer un vélo électrique et se déplacer librement avec dans l'ensemble de la région, pour une durée de six mois (non-renouvelable pour le moment), en échange d'un abonnement mensuel de 40 euros.Véligo, imaginé par le Syndicat des transports publics franciliens (IDFM), va débuter la livraison des 1 500 premiers exemplaires pré-réservés durant l'été dès ce mercredi. Cette bicyclette bleue sera équipée d'un, ainsi que d'un système d'éclairage et d'un porte-bagage.Des options payantes, comme les sacoches, un porte-bébé ou une mini-pompe sont également disponibles pour les amateurs. Ces accessoires coûteront entre 3 et 6 euros. La location s'effectue directement sur le site de Véligo.La Région espère déployer 8 500 vélos électriques supplémentaires dans le courant du mois de septembre et atteindre. Les possesseurs d'un pass Navigo bénéficieront d'un abonnement à moitié prix, incluant les frais d'entretien ou les potentielles réparations.Les vols ou les dégradations importantes ne seront en revanche pas pris en charge, mais ces vélos seront équipés d'un système de tracking GPS pour dissuader les potentiels voleurs.Si le succès est au rendez-vous, la Région pourrait lancer des « vélos cargos », permettant de transporter des enfants, en parallèle.