Véligo Location : 100 vélos électriques pour le corps médical et un mois d'abonnement offert

Faciliter les déplacements indispensables

« Il est indispensable de rester chez vous »

Face à l'ampleur de la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie du coronavirus , les régions et les entreprises se mobilisent pour participer à l'effort collectif et soutenir le personnel médical actuellement en première ligne pour soigner les patients infectés. Le service de location longue durée de vélos électriques Véligo a dernièrement rejoint cette liste, comme nous l'apprend un communiqué de presse officiel.Au programme : la «» de l'AP-HP, le temps du confinement, peut-on lire sur le site d'Île-de-France Mobilités. «».Quant à la prolongation, celle-ci est uniquement valable pour les clients ayant souscrit au service avant le 31 mars 2020. Par ailleurs, Véligo Location «». À ce titre, «», lit-on.De toute évidence, et comme le rappel le service, «». Ce type de mesure ne doit pas inciter les usagers à sortir plus régulièrement de leur domicile, au nom de la lutte contre la propagation du coronavirus.