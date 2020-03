Coronavirus : Lime suspend son service dans 23 pays, dont la France

La France passe à la trappe

Touché mais pas coulé

La pandémie du coronavirus (Covid-19) continue d'impacter les activités économiques de nombreuses entreprises. Outre le secteur automobile, largement touché par cette crise sanitaire mondial e, celui de la mobilité électrique est lui aussi contraint de s'adapter en stoppant ses activités ça et là, partout dans le monde.La société Lime vient par exemple d'annoncer dans un communiqué de presse officiel la mise à l'arrêt de son service dans vingt-trois pays, dont la France. Oubliez donc les trottinettes électriques du groupe, qui ne vous permettront plus d'éviter le métro pour vous rendre sur votre lieu de travail, à titre d'exemple.Parmi les autres nations concernées par cette mesure, citons : l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, Israël, l'Italie, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.Le groupe californien a cependant maintenu ses engins dans plusieurs autres agglomérations généralement localisés en Nouvelle-Zélande (Christchurch, Dunedin, Hamilton, Selwyn District), Australie (Brisbane, Sydney), Corée du Sud (Busan, Séoul) mais aussi aux Émirats arabes unis.