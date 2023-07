Les vélos électriques VanMoof, c'est bientôt fini ?

Ceci n'a pas manqué de rappeler à certains que leurs appareils dépendent des services en ligne et des applications de l'entreprise pour fonctionner. En cas de faillite, il est presque certain que ceux-ci ne seront plus mis à jour, voire coupés après un certain temps. Seule solution pour espérer s'en prémunir : sauvegarder les clés de cryptage Bluetooth des vélos. Sur un groupe Facebook, un utilisateur a ainsi commenté : « Si VanMoof n'est plus en mesure de couvrir ses frais de serveur, ces clés pourraient être perdues à jamais, laissant d'innombrables vélos comme des déchets électroniques, sans aucun moyen de les récupérer. »

Heureusement, c'est lorsque la veuve et l'orphelin sont en détresse que de nouveaux héros font leur apparition. Ici, il ne s’agit pas de Batman pour dégainer une Batclé pour Batsauver les clients de VanMoof, mais d'un concurrent à la philosophie très similaire à celle du constructeur néerlandais : Cowboy. La start-up belge s'est lancée dans un hackathon d'une journée pour développer l'application Bikey, contraction des mots anglais « bike » (vélo) et « key » (clé). Elle doit permettre de facilement générer et stocker la clé numérique unique d'un vélo VanMoof, et d'accéder aux paramètres de base de ce dernier.

Encore en version bêta, l'application ne peut être utilisée qu'avec les modèles S3 et X3, la compatibilité avec les S5 et A5 étant prévue pour bientôt. Les propriétaires de S2 et X2 devront, quant à eux, attendre encore quelque temps.