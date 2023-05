Vélos électriques et pièces détachées : la France met un (bon) coup de guidon !

Et les obligations ne s'arrêteront pas là, puisque dans les deux ans, ils devront aussi mettre à disposition des clients une autre liste de pièces : les moteurs, les écrans de contrôle, les batteries (et chargeurs), les capteurs et les régulateurs (de puissance, et de vitesse), les commandes, les fourches, les pédaliers, les guidons, les potences, les amortisseurs de cadre et les cassettes de pignons. Elles devront toutes rester sur le marché durant au moins 5 ans.

De l'autre côté, les réparateurs sont, eux aussi, astreints à de nouvelles contraintes, puisqu'ils devront proposer à leurs clients, quand ils en possèdent, des pièces détachées d'occasion. Cette possibilité devra être directement communiquée aux clients, à travers un support visible en magasin ou par le biais d'un encart sur le site internet du professionnel. De quoi rendre plus intéressant un possible achat. Et si vous hésitez encore sur le modèle que vous pourriez vous offrir, vous pouvez retrouver ici notre dernier comparatif.