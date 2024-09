Face aux difficultés, que doit-on faire ? Bolloré Telecom a bien tenté de se réinventer. L'entreprise a cherché à réutiliser ses fréquences et ses antennes (elle en possédait 6 000 en 2017) pour la 4G, puis la 5G. Sur son site internet laissé à l'abandon, on voit que l'opérateur disposait de 30 MHz de spectre. À chaque fois, il s'est pris en pleine face l'opposition farouche des opérateurs mobiles établis, forcément soucieux de protéger leurs investissements massifs dans les licences et équipements.