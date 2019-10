FUELL annonce l'arrivée de ses vélos électriques en France pour début novembre

© FUELL

Le coup de pouce marketing du Monopoly McDonald's

Et le vélo, ça donne quoi ?

À l'heure de la mobilité urbaine électrique, FUELL pourrait bien devenir un acteur important de l'écosystème. Créée au mois de mars 2019, la société franco-américaine fondée par Erik Buell, fondateur des motos Buell et ingénieur réputé ; Frédéric Vasseur, actuel team principal de l'écurie Alfa Romeo en F1 et fondateur de Spark ; et l'entrepreneur Francois-Xavier Terny, a lancé avec une succès une campagne de crowdfunding en début d'année. Cette opération fut couronnée de succès puisqu'elle avait permis à la start-up de réaliser 1,4 million d'euros de ventes en moins de six mois. La voici prête à débarquer en France.Avec la volonté de poursuivre sa structuration, FUELL a nommé Stéphane Mac Millan, le jeune co-fondateur des trottinettes Circ (ex-Flash) au poste de General Manager. Une nomination qui donne un peu plus l'accent français à la société.Puisque nous parlons de la France, FUELL a annoncé la livraison de ses vélos Flluid dans l'Hexagone pour le mois de novembre. La distribution s'opérera en partenariat avec Cyclofix, qui a réparé plus de 80 000 vélos dispatchés dans sept villes françaises en 2018 et multiplié par quatre son chiffre d'affaires cette même année. L'application mobile et le site internet de Cyclofix permettent de commander une intervention en quelques secondes. Un réparateur de la société se rend ensuite au domicile ou sur le lieu de travail des propriétaires de vélos électriques pour en effectuer la réparation si besoin., annonce la société.FUELL s'offre un beau coup de publicité en faisant partie de la liste des produits à gagner du jeu... Monopoly, qui a fait son grand retour dans les restaurants McDonald's le 15 octobre. 40 vélos électriques Flluid sont ainsi mis en jeu et sont à gagner jusqu'au 11 novembre inclus.Le vélo électrique Flluid est d'abord pensé pour la ville. Il embarque deux batteries amovibles et plus de 1Wh d'énergie. Son moteur au couple (100 Nm) est considéré comme l'un des plus puissants du marché. Son tableau de bord offre diverses informations comme l'heure, la vitesse, la durée de votre trajet en cours et la distance parcourue. Flluid offre cinq niveaux d'assistance et ne nécessite quasiment aucun entretien. De plus, il est prévu pour rester silencieux avec huit vitesses et une courroie carbone.L'engin est proposé en version VAE (vélo à assistance électrique max 5 km/h) et en version SpeedBike (max 45 km/h, avec casque et assurance). Les prix vont de 3 995 euros TTC à 4 195 euros.