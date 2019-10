Swytch dévoile son nouveau kit de conversion électrique pour vélo, le plus petit au monde

© Swytch

Plus petit et plus léger

Sur la route

Il remet au goût du jour un kit sorti il y a deux ans, et qui s'est depuis écoulé à plus de 3 000 exemplaires.Si l'on retire la partie du kit qui vient agir sur les roues, le produit s'apparente à une petite pochette sobre (qui ne se pare que du nom de la marque) et placée au niveau du guidon. Baptisée «», ses dimensions ne sont pas connues, mais auraient été réduites de 70 % par rapport à l'ancien kit, lui permettant de tenir dans une main.Concernant le poids, la marque précise que ce nouveau kit est aussi 50 % plus léger que l'ancien. Cette nouvelle version se divise en deux parties. La première, fixe et située au niveau des roues, pèse 1,5 kilo. La seconde est le Powerpack, qui est amovible et pèse lui aussi 1,5 kilo. En réalité, ce nouveau kit transmet donc une partie de son poids au vélo.Le PowerPack comprend un moteur de 250W offrant un couple de 40 Newton-mètre (Nm). Il se rapproche ainsi des: les deux modèles que propose cette marque (sur moyeu ou sur dérailleur) affichent un couple maximal compris entre 30 et 40 Nm selon le mode choisi (Eco, Tour, Sport ou Turbo).Dans le cas de Swytch, l'appareil promet de rendre les pentes 30 % plus faciles à monter.Le kit sera commercialisé dans trois versions différentes (Eco, Pro et Tour). En fonction de la version choisie, l'autonomie affichée varie de 35 à 100 kilomètres avec une charge complète, et un temps de recharge d'environ trois heures. Toujours selon la version retenue, l'appareil peut comprendre une lampe de 500 lumens et réaliser des pointes de vitesse de 25 ou 32 km/h. Swytch précise enfin que son kit est quasi-universel : d'après l'entreprise, 99 % des vélos traditionnels peuvent être convertis à l'électrique. Au moment de la commande, la société demande la taille de la roue avant, et en envoie une destinée à remplacer l'ancienne.Pour les premiers acheteurs, les kits sont proposés à moitié prix : 394 dollars pour la version Eco (800 dollars par la suite), 490 dollars pour la version Pro (puis 1 000 dollars) et 738 dollars pour la version Tour (puis 1 300 dollars). La campagne lancée sur Indiegogo pour le financement de ce nouveau kit a eu un énorme succès : l'objectif initial fixé à 25 000 dollars a finalement rapporté plus de 569 000 dollars. C'est un second succès retentissant : pour la conception du premier kit il y a deux ans, Swytch a également eu recours au financement participatif. Sur un objectif de 50 000 dollars, la société avait alors reçu plus de 515 000 dollars.