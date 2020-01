Super73 annonce deux nouveaux vélos électriques affichant 2000 W et 120 km d'autonomie

© Super73

Plus de 45 km/h

© Super73

© Super73

Style vintage

La Série RX © Super73

La Série RX © Super73

Source : Electrek

Leurs caractéristiques techniques vont de pair avec leur allure : Super73 suggère ainsi une version plus musclée de sa mini-bike électrique, ce qui signifie une plus grande puissance, un nouvel ensemble de suspensions et une autonomie revue à la hausse.La gamme dévoilée comprend deux modèles, le R et le RX. Tous deux disposent d'un moteur dont la puissance nominale s'établit à 750W, exploité par quatre modes parmi lesquels le plus puissant (le mode illimité) autorise des pics de puissance jusqu'à 2 000 W. Ces quatre modes correspondent en fait au degré d'assistance du moteur : en classe 1 et 2, l'assistance permet une vitesse de pointe de 32 km/h, vitesse portée, en classe 3, à 45 km/h.En mode illimité, le constructeur parle ainsi d'une vitesse maximale de « 45 km/h et plus », laissant entendre que la puissance maximale de 2 000 W pourrait même donner des résultats supérieurs à 45 km/h, ce qui soulève des questions en termes d'usages et de législation. La marque explique néanmoins que ce dernier mode reste prévu pour une utilisation sur des terrains privés et non sur route publique.Cette nouvelle génération de vélos électriques s'accompagne aussi d'une batterie fort généreuse. D'après Super73, ses 960 watts-heure font d'elle la plus importante du segment. La batterie doit fournir à la série R une autonomie comprise entre 65 kilomètres (en se servant uniquement de l'accélérateur) et 120 kilomètres (avec l'assistance électrique ECO).Outre la puissance, Super73 a doté sa Série R d'une suspension intégrale basée sur un amortisseur à ressort à l'arrière et une fourche à l'avant. Le modèle RX se distingue par des étriers de freins à quatre pistons, ainsi que des rotors dont la marque s'empresse de préciser la grande taille : 203/180 mm. Super73 ajoute : «».La gamme RX comprend également un éclairage LED à l'avant, un feu stop et un ensemble de garde-boue. L'ensemble, plus lourd, pèse entre 35 et 36 kilos.Avec ses roues larges adaptées aux plages, cette nouvelle série R a un look de mini-moto, auquel Super73 a ajouté une touche de vintage. Les deux modèles sont annoncés sur le site aux prix de 2 995 dollars (environ 2 720 euros) et 3 495 dollars (environ 3 180 euros). Disponibles en pré-commande, leur lancement définitif est prévu au printemps.