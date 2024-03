La France a démarré la construction de son premier sous-marin nucléaire de nouvelle génération : ce qu'il faut savoir

Le SNLE est l'un des « objets » technologiques les plus complexes au monde. Il est à la fois un navire de combat autonome, une chaufferie nucléaire et une plateforme de lancement de fusées. Vous vous en doutez, la construction d'un tel sous-marin nécessite un savoir-faire rare sur le plan industriel et technologique, qui mobilise des centaines d'entreprises et des milliers d'emplois hautement qualifiés, partout en France.