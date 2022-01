Lancer des satellites depuis un sous-marin ? Pourquoi pas !

Une autre fusée/ex-missile R-29 décollera d'un sous-marin le 4 octobre 1997, 40 ans jour pour jour après Spoutnik . Mais il s'agissait là encore d'un tir suborbital (la version utilise un missile SS-N-8 plus vieux et donc à seulement deux étages propulsifs). Il faudra attendre 1998 pour voir le premier satellite en orbite qui a pu décoller d'un sous-marin ! Les deux premiers, même, TUBSAT-N et TUBSAT-N1, d'une masse de 8,5 kg chacun et de dimensions minimalistes (32 x 32 x 10cm). Financés par l'Allemagne, ce sont des satellites démonstrateurs de technologie d'antennes et de petits transpondeurs. Ils décollent depuis le sous-marin K-407 Novomoskovsk, toujours depuis la mer de Barents, sur une version modifié de missile R-29RM (SS-N-23) nommée Shtil'. Cette dernière est plus puissante que ses cousines utilisées jusque là et donc capable d'atteindre une orbite basse de 400 x 772 km d'altitude.